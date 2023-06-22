نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يونيو 2023 11:08 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه، بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وتحالف من شركتي ايميكسس للهندسة والمقاولات، وجالف كر ايو الغازات الصناعية ـ مصر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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