انت الأن تتابع خبر النفط يهوي 4% عند الإغلاق والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 4 بالمئة اليوم الخميس، إذ أثار رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة أكبر من المتوقع مخاوف إزاء الاقتصاد والطلب على الوقود، والتي تغلبت على أثر التراجع المفاجئ لمخزونات النفط الأميركية، حسب شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 3.9 بالمئة إلى 74.14 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.02 دولار أو 4.2 بالمئة إلى 69.51 دولار.