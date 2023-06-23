الرئيس السيسي يطالب بقرارات سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 10:14 صباحاً - سكاي نيوز _ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أن الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاثف ليصبح نظام قادر على الصمود أمام الأزمات التي لم نكن المسبب الرئيسي لها ولكننا الأكثر تضررا منها، مطالبا بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى.

وأشار إلى أن رؤية مصر في تحقيق نمو أخضر عبر توفير فرص شغل عبر التحول العادل على أنماط إنتاج واستهلاك مستدام تقوم على الأسس العلمية. فالنمو الأخضر ليس بديلا للتنمية المستدامة”.

وشدد السيسي على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016، حقق نسبة نمو تجاوزت 6 بالمئة سنويا.

وأوضح خلال حضوره فعاليات المائدة المستديرة “طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر” ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في العاصمة الفرنسية باريس: “أطلقنا في عام 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف المرجوة منه”.

وأردف السيسي: “لكن لسوء الحظ، أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والأزمة الأوكرانية كان لها تداعيات على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، ومنها ارتفاع التضخم العالمي إلى مستويات قياسية، وتنامي مشكلة الديوان بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل”.

وكان الرئيس المصري شدد، خلال الشهر الجاري، أن المواطن في مصر لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر صرف الدولار، لافتًا إلى ضرورة الانتباه عند الحديث عن ذلك، لأنه قد يفاقم الأزمة.