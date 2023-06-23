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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 11:12 صباحاً - _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي بفعل قوة الطلب على التصدير وتراجع الواردات، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 463.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو. وكان محللون توقعوا ارتفاعها 300 ألف برميل في استطلاع أجرته .
وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 98 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وزادت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى 4.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بينما تراجعت الواردات نحو 50 في المائة إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 116 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 500 ألف برميل إلى 221.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع بزيادتها 100 ألف برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 400 ألف برميل إلى 114.3 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 700 ألف برميل.
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