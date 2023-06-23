النفط يهوي 4% عند الإغلاق مع تغلب مخاوف الفائدة على تراجع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 05:07 مساءً - _ تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو أربعة بالمئة اليوم الخميس، إذ أثار رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أكبر من المتوقع مخاوف إزاء الاقتصاد والطلب على الوقود، والتي تغلبت على أثر التراجع المفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 3.9 بالمئة إلى 74.14 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 4.2 بالمئة إلى 69.51 دولار.

ومما زاد الحذر، قول رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية العام “تخمين جيد”.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 463.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته بزيادتها 300 ألف برميل.