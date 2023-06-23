مال وأعمال

النفط يستقر بعد هبوطه عقب رفع أسعار الفائدة في بريطانيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يستقر بعد هبوطه عقب رفع أسعار الفائدة في بريطانيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 05:07 مساءً - سي إن بي سي_ لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة من الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي 3% بسبب المخاوف حيال الطلب على الوقود بعد زيادة أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في بريطانيا وتحذيرات من رفع يلوح في الأفق للفائدة الأمريكية.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 00:26 بتوقيت جرينتش، سبعة سنتات، أو 0.1%، إلى 74.07 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا، أو 0.2%، إلى 69.40 دولار.

وانخفض الخامان حوالي ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة بعد أن رفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بما يؤثر على طلب الوقود.

وفاق تأثير رفع الفائدة الدعم الذي تلقاه النفط من انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية.

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وتترقب السوق الآن صدور مؤشرات مديري المشتريات من شتى أنحاء العالم اليوم الجمعة للاطلاع على نشاط التصنيع واتجاهات الطلب.

وفي الولايات المتحدة، قال جيروم باول، رئيس الفدرالي الأمريكي إن البنك سيحرك أسعار الفائدة مجددًا وإن كان “بوتيرة حذرة”، فيما يتجه صناع السياسة نحو إنهاء دورة تاريخية من التشديد النقدي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لزيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وعلى صعيد المعروض، سجلت مخزونات الخام الأميركية انخفاضًا مفاجئًا الأسبوع الماضي بدعم من الطلب القوي على الصادرات وانخفاض الواردات، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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