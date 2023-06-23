الذهب يتجه لأسوأ خسارة أسبوعية منذ فبراير وسط توقعات التشديد…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 05:07 مساءً - سي إن بي سي_ تتجه أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة، لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير، إذ تلقى الدولار دعمًا من توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، مما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر.

وبحلول الساعة 02:46 بتوقيت جرينتش، اتخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1911.32 دولار للأونصة، وتراجع 2.4% خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1921.20 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، أمس الخميس، في اليوم الثاني من شهادته بالكونجرس إن المركزي الأمريكي سيحرك أسعار الفائدة مجددًا وإن كان “بوتيرة حذرة”، ما يؤدي إلى إضعاف جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.1238 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 919.23 دولار.

كما نزل البلاديوم 0.3% إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 في الجلسة السابقة.