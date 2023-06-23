مال وأعمال

رئيس اقتصادية قناة السويس: إطلاق مشروع بلاتينيوم الهندية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس اقتصادية قناة السويس: إطلاق مشروع بلاتينيوم الهندية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 06:12 مساءً - كشف وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إطلاق مشروع شركة بلاتينيوم الهندية الرائدة في صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في أغسطس المقبل.

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ويأتي هذا الإعلان نتاج اللقاءات والاجتماعات المثمرة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية خلال الجولة الترويجية التي استمرت أربعة أيام بالعاصمة الهندية نيودلهي ومومباي، للتعريف بالفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للمنطقة.

من جانبه أعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بانضمام شريك نجاح جديد للمنطقة الاقتصادية، قائلاً: نستهدف جذب الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبلة، في كافة القطاعات.

وأشار جمال الدين إلى نتاج اللقاء الذي تم مع الشركة في نيودلهي، حيث قام المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بتوقيع العقد مع الشركة، على أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع أغسطس المقبل.

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ولفت إلى أن المشروع باستثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين الأولى باستثمارات 10 مليون دولار بمساحة 10 آلاف متر مربع والثانية 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار، حيث تستهدف الشركة تصدير 70% من منتجاتها للخارج و 30% للسوق المحلي.

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وأشار جمال الدين إلى رغبة الكثير من الشركات الهندية لضخ استثمارات في مصر، ما يؤكد على أهمية السوق المحلي لهذه الشركات فضلاً عن أهمية المنطقة كنافذة للتصدير للأسواق الإفريقية.

وفي ذات السياق، أعرب المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، عن سعادته باختيار الجانب الهندي بإقامة مشروعاته داخل الشركة أحد المطورين الصناعيين الرئيسيين للمنطقة الاقتصادية.

وأشار البطريق إلى التكامل بين المنطقة الاقتصادية والشركة في التنسيق والتعاون لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن العمل المستمر في إزالة أية عقبات أمام المستثمرين وسرعة الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة، موضحًا أن هذا المشروع هو الثالث من نوعه ضمن المشروعات الهندية التي تقام بالسخنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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