العجز التجاري التركي يرتفع إلى 12.5 مليار دولار مايو الماضي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 08:08 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ، صباح الجمعة، أن العجز التجاري الخارجي بلغ 12.527 مليار دولار مايو الماضي، بارتفاع 17.6% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات تركيا 14.4% إلى 21.66 مليار دولار في مايو، بينما زادت الواردات 15.5% إلى 34.19 مليار دولار.