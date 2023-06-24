انت الأن تتابع خبر وزير العمل:جزء كبير من الخريجين حاصلون على شهادات تقليدية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي: إن البطالة هي حديث الساعة منذ عقود لكونها احد اهم المشاكل التي تواجه الحكومة والنواب والمجتمع الأردني.



وأضاف الشمالي في لقاء متلفز أن موضوع البطالة لا يخص عمل وزارة العمل فقط بحسب الدستور المادة 6 التي أوضحت أن مسؤولية التشغيل من مسؤوليات الدولة.



وأشار إلى اللقاء الحواري في الجامعة الاردنية الذي عقد مؤخرًا حيث شرح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المسارات الثلاث التي حددها جلالة الملك وذكرها في خطبة العرش الأخيرة، لافتا إلى أن المسارات هي خارطة طريق عابرة للحكومات.



وبين الشمالي، أنه بحسب اخر تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة انخفضت البطالة بمقدار بسيط وما زالت مرتفعة، منوهًا إلى أنه ولنهاية العام الماضي بلغ عدد المتعطلين عن العمل 419 الف متعطل عن العمل.



ولفت إلى أن أعلى نسبة بطالة بين الشباب وهو امر طبيعي في أي دولة بالعالم.



وأكد أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسب البطالة في الأردن عدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، مشددًا على أن جزءا كبيرا من الخريجين حاصلون على شهادات تقليدية لا نحتاجها.



وشدد على أن وزارة العمل لديها برامج رئيسية للعمل عليها منها برنامج التشغيل الوطني حيث يقتصر دور الوزارة في التشبيك بين الباحث عن العمل وصاحب العمل، مؤكدًا أن ولغاية يوم الخميس تعين اكثر من 23 الف اردني ضمن البرنامج خلال 8 اشهر من اطلاق البرنامج.