مال وأعمال

الصادرات التركية ترتفع بنسبة 14.4% في مايو الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات التركية ترتفع بنسبة 14.4% في مايو الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 24 يونيو 2023 02:07 مساءً - سكاي نيوز _ بلغت الصادرات التركية في مايو الماضي 21 مليارًا و659 مليون دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

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وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية التي صدرت الجمعة، فقد سجلت الواردات زيادة بنسبة 15.5 بالمئة لتبلغ 34 مليارًا و186 مليون دولار.

وبلغ حجم عجز التجارة الخارجية في مايو 12 مليارًا و527 مليون دولار.

وبلغ حجم الصادرات التركية في أول خمسة أشهر من العام الجاري 102 مليار و467 مليون دولار والواردات 158 مليارًا و498 مليون دولار.

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وتستهدف تركيا الوصول بصادراتها إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028.

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وأظهرت بيانات رسمية نهاية مايو الماضي أن الاقتصاد التركي نما أربعة بالمئة في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.

وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.

وتوقع استطلاع لرويترز نمو الاقتصاد 3.9 بالمئة في الربع الأول. كما توقع الاستطلاع نموا 2.8 بالمئة لعام 2023 بالكامل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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