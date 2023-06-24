مال وأعمال

السيسي يلتقي مع ولي العهد السعودي في لقاء ودي بالعاصمة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يلتقي مع ولي العهد السعودي في لقاء ودي بالعاصمة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 24 يونيو 2023 02:07 مساءً - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً ودياً مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء المصري، في العاصمة الفرنسية باريس.

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وأكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبان الشقيقان من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.

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وناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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