مال وأعمال

أمازون تتعهد باستثمارات 15 مليار دولار في الهند

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أمازون تتعهد باستثمارات 15 مليار دولار في الهند من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 24 يونيو 2023 04:10 مساءً - سي إن بي سي_ قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس الجمعة، إن الشركة ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند.

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وأضاف أن الاستثمار سيرفع إجمالي قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في القطاعات كافة بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول 2030.

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وأفاد منشور على مدونة لأمازون بأن مودي وجاسي تحدثا عن دعم الشركات الناشئة الهندية وخلق وظائف وتيسير الصادرات والتحول الرقمي وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من التنافس على الصعيد العالمي.

ويأتي الإعلان أعقاب إعلان وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون (أمازون ويب سيرفيسز) الشهر الماضي إنها ستستثمر 1.06 تريليون روبية (12.9 مليار دولار) في الهند بحلول نهاية 2030.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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