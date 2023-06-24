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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لبنان خارج القائمة الرمادية لمجموعة “فاتف”… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 24 يونيو 2023 09:12 مساءً - العربية.نت_ أصدرت مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية بيانًا لم يتضمن وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، بعد أن أثار تقييم أولي مخاوف من وضعها في القائمة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز في مايو إن من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت القائمة المنقحة التي أُعلن عنها أمس الجمعة بعد اجتماع للمجموعة لم تشمل لبنان، ولم يذكر مسؤولون من المجموعة اسم لبنان خلال مؤتمر صحفي بعد بيانهم بشأن القائمة.
وأكد مصدر دبلوماسي مطلع لـ”” الشهر الماضي، أن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمجموعة وضع لبنان فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة خلال تقييم أولي، لافتًا إلى سعي لبنان لتحسين وضعه.
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