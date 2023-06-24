مال وأعمال

الخارجية القطرية: تفاقم الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا يؤثر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخارجية القطرية: تفاقم الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا يؤثر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 24 يونيو 2023 10:10 مساءً - سي إن بي سي_ حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن تفاقم الأوضاع في روسيا سيكون له تبعات سلبية على الأمن وإمدادات الغذاء والطاقة، ودعت في بيان إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” و”تجنيب المدنيين تبعات المواجهات”.

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وقالت الوزارة في بيان إن قطر “نتابع بقلق بالغ تطوات الأوضاع في روسيا الاتحادية التي نتجت عن التمرد على الجيش، ومحذرة من أن تفاقم الأوضاع في روسيا وأوكرانيا سيكون له تبعات سلبية على الأمن والسلم الدوليين، وعلى إمدادات الغذاء والطاقة “التي تأثرت أساسا بالأزمة الروسية الأوكرانية”.

وأضاف البيان أن دولة قطر تؤكد على موقفها “الثابت من الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي”، كما عبرت عن تطلعها إلى “أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات” بما يحقق الأمن والاستقرار وينهي الأزمة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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واتهمت السلطات الروسية رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بتنظيم تمرد مسلح بعد تعهده بالانتقام لما قال إنه قتل الجيش الروسي لألفين من مقاتليه.

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ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن جهاز أمني أنه تم تشديد إجراءات الأمن في المقرات الحكومية ومنشآت النقل وغيرها من الأماكن الهامة في العاصمة الروسية موسكو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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