“أرامكو” و”توتال إنرجيز” تتفقان…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 12:12 صباحاً - العربية.نت_ أكدت “أرامكو” و”توتال إنرجيز” في بيان مشترك، اليوم السبت، إنهما وقعتا عقدا بقيمة 11 مليار دولار للبدء في بناء مجمع جديد للبتروكيماويات في السعودية.

وجاء في البيان “أعلنت كل من أرامكو السعودية وشركة توتال إنرجيز اليوم ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 11 مليار دولار في مجمع أميرال الذي يعد منشأة توسعة بتروكيميائية مستقبلية عالمية المستوى في مصفاة ساتورب في المملكة”.

وسيتم امتلاك وتشغيل مجمع “أميرال” ودمجه مع مصفاة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات “ساتورب” في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة.

ويخضع قرار الاستثمار لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك الموافقات النظامية.

وستعمل منشأة البتروكيميائيات على تمكين مصفاة ساتورب من تحويل الغازات المنبعثة من المصافي المنتجة داخليًا والنافثا، وكذلك الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره أرامكو السعودية، إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بما يساعد في تطوير استراتيجية الشركة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية.

ومن المخطط أن يشتمل المجمع على وحدة تكسير مختلطة اللقيم لديها القدرة على إنتاج 1.65 مليون طن من الإيثيلين سنويًا، وهي الأولى في المنطقة التي يتم دمجها مع مصفاة. ومن المخطط أيضًا أن يشمل وحدتين حديثتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، ووحدة استخلاص البوتادين، ووحدات المشتقات الأخرى المرتبطة بها.