نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: حصر الفرص الواعدة بكل محافظة.. وتهيئة مناخ جاذب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج – كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس المحافظين بتوفير اللحوم والأضاحي والشوادر على مستوى المحافظات، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، خاصة اللحوم الحمراء.

كما وجّه مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، والمتابعة الدورية للأسواق، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، ومنع ذبح الأضاحي خارجها.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن يرأسها أحد المسئولين المختصين؛ لمواجهة الأزمات والطوارئ، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

كما شدد مدبولي على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم، طوال فترة الإجازات بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والمستشفيات والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وتفقدهم أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.

وقال رئيس الوزراء: “في إطار الاستعدادات التي تجرى حاليا لاستقبال عيد الأضحى، لابد من العمل على رفع درجات الاستعداد، مع إعداد وتجهيز الساحات والحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها، وتأمينها، مع الاهتمام بالشواطئ في المحافظات الساحلية وتوفير مختلف الخدمات المطلوبة”.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المرور المستمر من جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات اعتبارا من يوم الوقفة حتى آخر يوم لفترة الإجازات؛ للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات بالمحافظات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين.

كما كلف رئيس الوزراء باستمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية خلال فترة إجازة العيد، وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بأية مخالفة.

وأشار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إلى حصر قطع الأراضي المستردة (ولاية المحافظات) خلال الإزالات اليومية والإزالات في المهد والطلبات غير الجادة خلال الفترة الماضية، وموجات الإزالة، ورفض التقنين اعتبارا من عام 2017 حتى 31/5/2023.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الأراضي، ومنع إعادة التعدي عليها، مع وضع تصور لسرعة استغلالها على النحو الأمثل، سواء لإقامة مشروعات خدمية، أو بأي صورة أخرى تضمن الحفاظ عليها، مع إعداد حصر دقيق يتضمن عدد القطع ومساحاتها وإحداثياتها ونسب تميزها.

واستكمل وزير التنمية المحلية شرحه للمتابعة الدورية للاستعدادات التي تجرى لتشغيل مجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وعددها 332 مجمعا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تشغيل تلك المجمعات، وإتاحة الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية، التي سيتم البدء فيها خلال العام المالي المقبل.

وتطرق وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود المبذولة لدعم الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين بالمحافظات؛ لافتا في هذا الصدد إلى تشكيل لجنة بالوزارة تتولى تنظيم وإدارة ملف الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وتشكيل لجان فرعية بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، ناقش الاجتماع إجراءات تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتحديات التي يواجهها الاستثمار في المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة كلفت المحافظات بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وطرحها على بوابة المنظومة الإلكترونية للفرص الاستثمارية، والتي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار.

كما أوضح الوزير جهود الوزارة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إعداد مخططات للمناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات، كما تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بالكامل، والبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لتلك المناطق، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات وصفية لهذه المناطق، بخلاف المناطق العشوائية التي تم حصرها وقائمة بالفعل على أرض المحافظات.

وفيما يخص جهود حل مشكلات المستثمرين، أشار الوزير إلى التنسيق مع سكرتيري عموم المحافظات لمتابعة الشكاوى الواردة للمحافظة والتوجيه بسرعة فحصها وإرسال الرد للوزارة للرد على المستثمرين.

وعقّب رئيس مجلس الوزراء المصري بضرورة تكثيف المحافظات لجهودها لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وإعداد ملف تفصيليّ لجميع الإجراءات المطلوبة للترويج لها.