نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحياة تعود إلى طبيعتها في روسيا بعد إعلان مجموعة فاغنر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 11:08 صباحاً - سكاي نيوز عربية – بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في روسيا، مساء السبت، بعد إعلان رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة بصورة مفاجئة أنّ قوّاته التي بدأت الزحف إلى موسكو مساء الجمعة إثر تمرّدها على القيادة العسكرية، “تعود أدراجها” إلى قواعدها حقناً للدماء الروسية.

وأعلن إيجور أرتامونوف، حاكم منطقة ليبيتسك، الواقعة جنوبي موسكو، بدء رفع الإجراءات الأمنية التي اتّخذها في وقت سابق السبت، وذلك بعد أن أمر قائد فاغنر مقاتليه بوقف زحفهم نحو موسكو.

وقال إيجور أرتامونوف عبر تطبيق تلجرام “بدأ رفع القيود المفروضة اليوم. في الأمد القريب، سنسمح بعودة الحركة في طرق المنطقة”.

وكان مقاتلو فاغنر قد دخلوا المنطقة في وقت سابق، ودعا أرتامونوف السكان إلى البقاء في منازلهم.

وأظهرت مقاطع فيديو انسحاب مقاتلي فاغنر من المنقطة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف في جنوب غرب روسيا بعدما سيطروا عليها صباح السبت.

وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” مسلّحين من فاغنر وهم يغادرون على متن حافلات صغيرة، لكنّ الدبّابات التي احتلّوا بواسطتها المقرّ كانت لا تزال في مكانها ولم يسحبوها في الحال.

وقال رئيس مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجن في تسجيل صوتي بثّه مكتبه “نحن سعداء للغاية لأنّنا تمكنّا حتى الآن من تجنّب إراقة الدماء. لقد انطلقنا في 23 يونيو في مسيرة من أجل العدالة. وفي يوم واحد وصلنا إلى بُعد 200 كيلومتر من موسكو.

وأضاف أنّه “طوال هذا الوقت، لم نسفك قطرة واحدة من دماء مقاتلينا”.

وتابع “الآن هو الوقت الذي يمكن فيه إراقة الدماء. لذلك، وإدراكاً منّا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أنّ دماء روسية ستراق على أحد الجانبين، فنحن ندير وجهة أرتالنا ونعود إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة”.

وبشأن المكان إلى سيتجه إليه قائد فاغنر، قال الكرملين إن رئيس المجموعة العسكرية الخاصة سينتقل إلى بيلاروسيا بموجب الاتفاق الذي توسط فيه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو لإنهاء التمرد المسلح الذي قاده بريجوجن ضد القيادة العسكرية الروسية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن لوكاشينكو عرض التوسط للتوصل إلى اتفاق، بناء على موافقة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه على معرفة شخصية ببريجوجن منذ نحو 20 عاما.

وأوضح: “مقاتلو فاغنر الذين لم يشاركوا في التمرد سيوقعون عقودا مع وزارة الدفاع، ولن تتم مقاضاة المقاتلين الآخرين”.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه لا “يعرف أين يوجد بريجوجن الآن”.