نعرض لكم الان تفاصيل خبر مير تكنيمونت تفوز بعقدين بنحو ملياري دولار في السعودية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 11:08 صباحاً - – قالت المجموعة الهندسية الإيطالية مير تكنيمونت يوم السبت إنها حصلت على عقدين في قطاع البتروكيماويات تبلغ قيمتهما نحو ملياري دولار في السعودية.

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