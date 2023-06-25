مال وأعمال

مير تكنيمونت تفوز بعقدين بنحو ملياري دولار في السعودية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مير تكنيمونت تفوز بعقدين بنحو ملياري دولار في السعودية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 11:08 صباحاً - – قالت المجموعة الهندسية الإيطالية مير تكنيمونت يوم السبت إنها حصلت على عقدين في قطاع البتروكيماويات تبلغ قيمتهما نحو ملياري دولار في السعودية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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