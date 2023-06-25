نعرض لكم الان تفاصيل خبر مستوردون: غرامات الموانئ ترفع أسعار المنتجات بين 10 إلى 15% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 12:12 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، إن الغرامات المفروضة على الشحنات بالموانئ تزيد من تكلفة المنتجات بين 10 إلى 15% هذا المحتوى للمشتركين فقط

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