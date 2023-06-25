انت الأن تتابع خبر الأردن .. تعميم مِن البنك المركزي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عمم البنك المركزي الأردني، على شركات التمويل المرخصة في الأردن، بضرورة عدم اللجوء إلى تعيين العمالة غير الأردنية، في حال توفر الكفاءات والمهارات المحلية لإشغال الوظائف.

ووفق التعميم فقد طلب البنك المركزي من شركات التمويل المرخصة؛ تزويده بالمعلومات المتعلقة بالموظفين غير الأردنيين.

وتضمن التعميم، طلب معلومات تتعلق بما يلي:

صورة عن وثيقة إثبات الشخصية

السير الذاتية لغير الأردنيين

الوظيفة التي يشغلها غير الأردني ومبررات تعيينه

إجمال عدد الموظفين في الشركة وعدد الموظفين غير الأردنيين