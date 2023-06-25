نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد البهي: غرامات أرضيات الموانئ تذهب لجهات مختلفة بحسب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 01:09 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ أكد محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة لانا لمستحضرات التجميل، أن الغرامات التي يتكبدها المستورد حال تأخير الشحنة في أرضيات الموانئ متعددة الجهات، فهناك نوعان من غرامات الأرضيات يتحملهما المستورد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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