نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو غرفة الصناعات الغذائية: غرامات الأرضيات تبدأ من 20… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 01:09 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قال محمد شكري، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية ـ ميفاد، إن الغرامات التي تفرض على الأرضيات في الموانئ المصرية تبدأ بـ 20 دولارًا في اليوم الواحد، كما أنها تتحدد وفقًا لحجم وعدد الكونتينرات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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