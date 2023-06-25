نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني أمان: 1.5 مليون دولار شهريا قيمة صادرات الشرقية للدخان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 02:07 مساءً - هاجر عطية وأحمد عبد الرحمن _ قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، إن قيمة صادرات الشركة بلغت نحو 1.5 مليون دولار شهريًّا، ما يمثل أقل من 5% من إجمالي الإنتاج الكلي هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني أمان: 1.5 مليون دولار شهريا قيمة صادرات الشرقية للدخان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.