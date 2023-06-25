انت الأن تتابع خبر موانىء العقبة تتعامل مع 38 خطا ملاحيا عالميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العقبة - أكد مدير عام شركة العقبة لادارة و تشغيل الموانىء محمود خليفات أن منظومة الموانىء في العقبة بكافة أرصفتها و ساحاتها تشهد حاليا ارتفاعا في نسبة المناولة و تفريغ كافة انواع البضائع القادمة للمملكة ضمن اجراءات مهنية و سريعة لخدمة التجار و المستوردين و تأمين وصول بضائعهم و مستورداتهم قبيل عطلة عيد الاضحى المبارك ..معلنا أن العمل في كافة مرافق و ارصفة ميناء العقبة مستمر دون توقف خلال عطلة عيد الأضحى المبارك منوها أن كافة الأرصفة المتخصصة في منظومة الموانىء الأردنية تعمل وفق البرامج و المواعيد المقررة لوصول البواخر و السفن التجارية و الركاب و الشحن مؤكدا في الوقت ذاته على الجاهزية التامة بما يضمن انسيابية البضائع بسهولة ويسر،خلال عطلة العيد وما قبلها

وشدد خليفات في حديث صحفي على أن ادارة و تشغيل الموانىء تواصل رسم الخطط و البرامج المختلفة لضمان تنفسية عالية و جهوزية مطلقة لمرافق الميناء و ساحاته ليبقى دائما بالمستوى المطلوب محليا و اقليميا لافتا الى استمرار العمل على تطوير الخطط و البرامج الكفيلة في كافة العمليات المينائية لضمان ذلك لاسيما في موضوع السلامة العامة و الصحة المهنية التي تعد اولوية مطلقة في يوميات العمل المينائي و تفاصيله حيث تحظى السلامة العامة و المحافظة عليها باهتمام كبير مع العمل على توفير كافة الادوات الممكنة لها لضمان جودتها و نتائجها الايجابية مشيرا الى اتخاذ قرار يربط السلامة العامة مباشرة بالمدير العام تأكيدا على أهميتها وتلبية احتياجاتها .



الى ذلك قال خليفات أن موانئ العقبة بكافة مسمياتها تلعب دورًا رئيسا في المساهمة بحركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد جنبًا إلى جنب مع دورها المهم في تحفيز التجارة وتنويع الاقتصاد في المملكة وفق توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله في اشارة واضحة الى أن موانىء العقبة لاسيما الميناء الرئيسي و ميناء الركاب و الميناء الصناعي و الأرصفة المينائية الاخرى المتخصصة باتت مقصدا اقليميا و عالميا لكبرى السفن و الخطوط الملاحية العالمية لما تتمتع به هذه المنظومة المينائية من سمعة وكفاءة و مهنية في عمليات المناولة و التخزين وتوفير أقصى درجات السلامة العامة و الوقت و الحهد على الخطوط العالمية و مساراتها البحرية حيث ينتظم أكثر من 38 خطا ملاحيا عالمي في التعامل المباشر مع منظومة الموانىء في العقبة الخاصة



وكشف خليفات على انه و ضمن الخطط التطويرية في ميناء العقبة الرئيس يجري العمل حاليا على منظومة أمنية في منطقة الميناء، و تنظيم دخول الأشخاص والمركبات، وتغيير أنظمة التشغيل وطرق المناولة، واستبدال الغارفات بالشافطات، وتجديد روافع الرصيف لمرونة العمل وزيادة الإنتاجية وحفظ البضاعة، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها على كيفية استخدام أدوات المناولة، وفحص المعدات قبل استخدامها في عمليات التحميل والتنزيل على أرصفة الموانئ.

وحول حجم المناولة في الميناء، قال خليفات، إنه تم مناولة مايزيد عن 3 ملايين طن من البضائع خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي

من جهة ثانيه أكد خليفات أن ميناء محطة الركاب يشهد حاليا حركة نشطة في نقل الركاب و الشاحنات عبر الخط الدولي البحري العقبة – نويبع وذلك بسبب الحركة النشطة لبواخر الجسر العربي ووصول الآف الحجاج المصريين عبر ميناء العقبة في طريقهم للديار المقدسة وكذلك وصول عدد كبير من المغتربين المصريين العاملين بالخليج في طريق عودتهم الى جمهورية مصر العربية عبر الخط الدولي البحري العقبة – نويبع الذي يربط بين ميناءي العقبة و نويبع المصري منوها الى أن حجم الزيادة في حركة الشحن و الركاب و السيارات عبر هذا الخط زادت عن 48% في اشارة الى استعادة هذا الخط الحيوي البحري بريقه كأحد أبرز المسارات البحرية في المنطقة .