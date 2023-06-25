انت الأن تتابع خبر اسعار الخضار و الفواكة في السوق المحلي الأحد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3859 طنا، منها 2770 طن خضار، و859 طن فواكه، و228 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و20، والبطاطا بين 20 و35، والبندورة بين 10 و20، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 20 و30، والزهرة بين 30 و60، والليمون بين 50 و70، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.