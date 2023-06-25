نعرض لكم الان تفاصيل خبر التصديري للصناعات الجلدية: حصة الشركات الأجنبية من إجمالي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 06:12 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ أكد محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية ورئيس مجلس إدارة مدبغة سرج للاستيراد والتصدير ودباغة الجلود، أن غرامات الأرضيات تذهب لصالح شركات الملاحة الأجنبية بالعملة الصعبة بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي قيمة الغرامات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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