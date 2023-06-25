نعرض لكم الان تفاصيل خبر التصديري للطباعة والتغليف: الغرامات تؤثر على سعر المنتج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 09:14 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ أكد نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ورئيس شركة صحارا للطباعة أن غرامات الأرضيات التي يتكبدها المستورد حال تأخير الشحنة في الموانئ، تذهب لصالح الجمارك. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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