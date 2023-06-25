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التصديري للطباعة والتغليف: الغرامات تؤثر على سعر المنتج…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التصديري للطباعة والتغليف: الغرامات تؤثر على سعر المنتج… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 09:14 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ أكد نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ورئيس شركة صحارا للطباعة أن غرامات الأرضيات التي يتكبدها المستورد حال تأخير الشحنة في الموانئ، تذهب لصالح الجمارك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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