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شمس للكيماويات: تأخر الإفراج عن شحنات الأسمدة يشكل عائقا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شمس للكيماويات: تأخر الإفراج عن شحنات الأسمدة يشكل عائقا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 09:14 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قالت أميرة صالح، مدير شركة شمس للكيماويات إن مشكلة عدم توافر العملة الصعبة في الوقت الحالي تمثل عائقًا كبيرًا أمام العديد من القطاعات، مثل القطاع الزراعي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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