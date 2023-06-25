نعرض لكم الان تفاصيل خبر شمس للكيماويات: تأخر الإفراج عن شحنات الأسمدة يشكل عائقا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 09:14 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قالت أميرة صالح، مدير شركة شمس للكيماويات إن مشكلة عدم توافر العملة الصعبة في الوقت الحالي تمثل عائقًا كبيرًا أمام العديد من القطاعات، مثل القطاع الزراعي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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