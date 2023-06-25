نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. مستوردون يضعون روشتة لحل أزمة غرامات الأرضيات بالموانئ من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يونيو 2023 11:10 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ يعاني عدد من رواد الصناعة من أزمة ارتفاع تكلفة غرامات الأرضيات في الجمارك، في ظل تأخر إجراءات تخليص البضائع المستوردة والمواد الخام بسبب شح النقد الأجنبي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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