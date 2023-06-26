التنمية الصناعية: مصنع جديد لإنتاج المستلزمات الطبية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 12:12 صباحاً - اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية مع ممثلي شركتي يو جي ميديكال المصرية وزيكسي اليابانية، للاستماع إلى العرض التقديمي الخاص بمصنعهم الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء كافة التصاريح اللازمة.

جاء الاجتماع بحضور المهندس هاني سليمان رئيس شركة يوجي ميديكال والمهندس أحمد سليمان نائب الرئيس و المدير التنفيذي؛ ومن الجانب الياباني ياميشتا وتانسويا اعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.

وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروع صناعي متكامل لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة 600 مليون جنيه على مساحة 3500م2.

ونوه إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصري وخاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية؛ وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير، حيث تنوى الشركة تخصيص 70% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط،

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن ازدياد طلبات الاستثمار المحلي والأجنبي تعد ثمرة الجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تيسير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري الصناعي، فضلا عن الحوافز و التيسيرات الكبيرة و التطوير الإجرائي الذي تنتهجه الهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا على استعداد الهيئة لتقديم التيسيرات اللازمة وكل الدعم للمشروع من خلال فريق عمل الهيئة لبدء الإنتاج.

من جهته أشاد هاني سليمان رئيس الشركة، بالتيسيرات الكبيرة التى وفرتها الهيئة للمشروع للحصول على الأرض وإنهاء إجراءاته في أسرع وقت، مؤكدا على أن الشراكة مع الجانب الياباني تضمن إنشاء خط إنتاج بخبرات يابانية والتى لها الباع الكبير في هذه الصناعة.

أضاف أن الشركة اليابانية تمتلك 11 فرعا حول العالم، وبأعلى التكنولوجيات العالمية، حيث أن المشروع سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا..مشيرا إلى أن الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي المصري الحالي هي التى دفعت الجانب الياباني لإقامة المشروع بالشراكة مع يوجي ميديكال، مؤكدا أن المشروع يعد خطوة أولى نحو التوسع و إقامة سلسة مصانع متخصصة في المجال الطبي المعملي.