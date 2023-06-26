موانئ أبوظبي وبريمير البحرية تؤسسان شركة لخدمات السفن

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 09:12 صباحاً - وكالات – أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تأسيس “سفين للأحواض الجافة”، عبر مشروع مشترك مع شركة “بريمير للخدمات الهندسية”، والمتخصصة في خدمات بناء وإصلاح السفن، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها.

وتنقسم ملكية المشروع إلى 51% لمجموعة موانئ أبوظبي و49% لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية.

وسيقدم المشروع الجديد، مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية، بما يشمل صيانة السفن الطافية وبناء السفن وتجديدها.

وسيقع مركز عمليات “سفين للأحواض الجافة” في ميناء خليفة، وسيتضمن حوضا لبناء السفن، ومرفقا للإصلاح بمساحة 45 ألف متر مربع، وجدار رصيف بمساحة 350 مترا مربعا لإصلاح السفن الطافية، وحوض جاف عائم لصيانة السفن وتجديدها.

من المتوقع أن يبدأ الحوض الجاف العائم عملياته في يوليو من عام 2023، أما حوض بناء السفن فقد بدأ عمله فعلياً ببناء عبّارتين اثنتين لمتعاملين في الإمارات.

وبمجرد الانتهاء من إنشاء المركز بالكامل، ستتولى تشغيله شركة “سفين للأحواض الجافة”، وسيكون مجهزاً بالكامل لاستيعاب الناقلات وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات والسفن البحرية والرافعات.