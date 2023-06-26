نعرض لكم الان تفاصيل خبر شراكة بين ذهب مصر وإيجي كاش لحفظ والاستثمار في المعادن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 01:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – عقدت المجموعة الاستثمارية «ذهب مصر»، المتخصصة في تجارة وتسويق سبائك الذهب والفضة واستخدام التكنولوجيا المالية، شراكة مع «ايجي كاش»، التابعة للبنك المركزي والمتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية ونقل الأموال وحفظ المعادن الثمينة، في إطار دورها “أمين حفظ للمعادن الثمينة”.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي للمجموعة الاستثمارية ذهب مصر، إن هذه الشراكة تعكس التزام المجموعة بتعهداتها بتوفير فرص عادلة للجميع للاستثمار في الذهب الفعلي، من خلال وسائل وأدوات استثمارية تحقق الشمول المالي.

وأضاف أن الشراكة مع «إيجي كاش» تهدف إلي حفظ الأصول الاستثمارية بطريقة آمنة، وخاضعة لرقابة الجهات الحكومية؛ “مما يحقق جزءًا كبيرًا من رؤية ذهب مصر المستقبلية ويبرز دورها كلاعب أساسي في استخدام التكنولوجيا المالية في السوق المحلية للمعادن الثمينة”.

وأوضح أن هذه التكنولوجيا تعمل على “توفير مناخ استثماري عادل يتيح للمستثمرين ممارسة حقوقهم في البيع والشراء في أي وقت ودون فرض أي قيود، ولتفادي المشكلات المزمنة التى واجهها السوق في الفترات الأخيرة، والتي أضرت بمدخرات المواطنين في أوقات سابقة”.

وأشار كامل إلى أن بعض التجار والشركات اتجه للاحتفاظ بالأصول الاستثمارية «الذهب» الخاصة بالمستثمرين دون تصريح أو رقابة ضامنة لهذه الممارسات، مما وضع مدخرات المستثمرين تحت أهواء وسيطرة تلك الشركات.

وأكد عمرو فؤاد، المدير العام بــ«ذهب مصر»، التزام الشركة بتقديم خدمات التكنولوجيا المالية المختصة بالتحول الرقمي للاستثمار في المعادن الثمينة لمساعدة الأفراد والمؤسسات في حماية أموالهم ومدخراتهم، وتحقيق الشمول المالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

كما أشار إلى أن هذا التعاقد يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الأسواق العالمية، مما يجعل الذهب خيارًا استثماريًا مثاليًا نظرًا لقدرته في الحفاظ على قيمته في أوقات الأزمات.

وأوضح أن هناك نموًا ملحوظًا في الطلب على الذهب كأداة للادخار والاستثمار و تغير ملحوظ في سلوك الأفراد في اقتناء الذهب مما أدى إلى زيادة الطلب على السبائك الاستثمارية بشكل أكبر من المشغولات الذهبية في الفترة الأخيرة، بالاعتماد على تنوع الأوزان المختلفة التي تتفاوت وفقًا القدرات الشرائية واحتياج المستثمرين.

وتقدم شركة ذهب مصر لعملائها خدمات الاستثمار في الذهب بأوزان مختلفة تبدأ من ربع جرام حتى الكيلو من خلال منصتها الإلكترونية (DAHABMASR.COM) بالتعاون مع عدة شركات ومصانع عريقة مصرية في السوق المحلية، وبجانب إمكانية الحفظ الآمن الآن من خلال «إيجي كاش» واستلام ذهب حقيقي دون وضع حد أدنى للوزن المستلم.

ومن جهته، قال اللواء جمال أبو إسماعيل، المدير العام لشركة «ايجى كاش»، إنها ملتزمة بتقديم حلول عصرية تسهم في تحسين وتأمين عمليات الحفظ.

وشدد على أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين بفاعلية.

وقال العميد هاني شاكر، مدير ادارة التعاقدات لإيجى كاش، إن الشركة تلتزم بتطبيق جميع الاشتراطات والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والخاصة بقيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن، ومن بينها توافر المتطلبات الفنية والتكنولوجية، واستخدام مقار آمنة وملائمة في حفظ المعادن الثمينة على أعلى مستوى.

وأضاف أن الشركة تستخدم “أحدث” غرف عمليات المراقبة، والخزائن الخاصة بحفظ الذهب، وتوفر إجراءات حماية وتأمين عالية للمقرات.