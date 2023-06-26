انت الأن تتابع خبر المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المالي بـ 34 مليار دولار والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، الاثنين، ضخ السيولة في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.

وقال بنك الشعب الصيني، إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة 7 أيام بقيمة 244 مليار يوان (حوالي 33.86 مليار دولار) وبسعر فائدة يبلغ 1.9 بالمئة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي، تراجع السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار اليوم بمقدار 261 بيب إلى 7.2056 يوان لكل دولار.

يذكر أنه يتم السماح بتداول الدولار في سوق التعاملات الفورية بسعر يزيد أو يقل بنسبة 2 بالمئة عن السعر الاسترشادي خلال اليوم.

ويتحدد السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.