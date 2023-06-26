مسؤول صيني: على بكين التحرك بسرعة لتعزيز التعافي الاقتصادي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 02:08 مساءً - – قال مسؤول اقتصادي كبير بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد، يوم الأحد إن الصين تحتاج إلى تكثيف إجراءاتها في أسرع وقت ممكن لدفع التعافي المتعثر من بعد فيروس كوفيد-19.

وخفض محللون في بنوك دولية كبرى توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2023 بعد أن أظهرت بيانات مايو ضعف الطلب في الصين ومن الخارج، مما عزز الحجج التي تدعم الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية.

وقال نينغ جيزهي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني “من الأفضل اتخاذ إجراءات عاجلا وليس آجلا”.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا هبوطية شديدة، كما أن تعافيه غير مستقر وغير متوازن.

وقال نينغ إن تدابير الاقتصاد الكلي “يجب ألّا تكون محدودة” لمنع “انكماش اقتصادي متواصل” في ظل تباطؤ عالمي.

واجتمع مجلس الوزراء الصيني هذا الشهر لمناقشة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتعهد بتنفيذ سياسات في الوقت المناسب واتخاذ إجراءات أكثر قوة استجابة للتغيرات في الوضع الاقتصادي.

وخفضت الصين أسعار الفائدة القياسية على القروض يوم الثلاثاء في أول تخفيض من نوعه في 10 أشهر، كما خفضت أسعار الفائدة القياسية على القروض لمدة خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس بما جاء أقل من المتوقع.

ويقول محللون إن من المرجح أن يخفض المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض أكثر لكن تردد شركات خاصة وأسر في الاقتراض يعني أن مواصلة سياسة التيسير النقدي قد يضر بالبنوك التي تعاني بالفعل من ضغوط.