انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الإثنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت دائرة السوق المركزي قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم الاثنبن، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام،.

وتراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20، البصل الناشف 15-20، البطاطا 20- 35، البندورة 10- 20، الجزر 25- 40، الخيار 15- 25، الزهرة 30- 50، الليمون 50- 70، والموز البلدي 50- 65 قرشا.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، 3515 طنا منها 2533 طن خضار، و 784طن فواكه، و 198طن ورقيات.