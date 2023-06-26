7.9 بالمائة انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول

انت الأن تتابع خبر7.9 بالمائة انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته، والزيوت المعدنية، خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 985 مليون دينار، مقارنة مع 1.069 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، انخفضت الفاتورة النفطية للمملكة حتى نهاية نيسان الماضي من العام الحالي بنسبة 7.9 بالمئة.

وأشار التقرير، إلى أن الوقود والزيوت المعدنية تصدرت قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 310 ملايين دينار، تلاها النفط الخام "بترول" حوالي 225 مليونا، ثم أرواح النفط "بنزين" بحوالي 222 مليون دينار، ومن ثم ديزل "سولار" نحو 216 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بحوالي 11 مليون دينار.