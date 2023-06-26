انت الأن تتابع خبر الأردن يقترض 50 مليون يورو من الحكومة الألمانية لإنشاء مدارس حكومية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في عمان مارك شفيتيه، اتفاقية قرض ميسر مقدم من الحكومة الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج "دعم قطاع التعليم في الأردن"، بحضور القائم بأعمال السفارة الألمانية في عمان الدكتور فلوريان راينديل.

وقالت طوقان وفق بيان للوزارة ،الاثنين، إن هذا التمويل يتماشى مع أولويات قطاع التعليم ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، ويهدف إلى إنشاء مدارس حكومية جديدة، وتوسعة وتجهيز مدارس حكومية قائمة، وتزويدها بالأثاث والمختبرات اللازمة، مشيرة إلى أن وزارة التربية ستنفذ هذه الاتفاقية بالتنسيق مع وزارة الأشغال.

وأشارت إلى أن هذا القرض جزء من تمويل إجمالي ميسر التزمت الحكومة الألمانية بتقديمه لدعم قطاع التعليم في الأردن" بقيمة 100 مليون يورو، حيث تم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من هذا البرنامج عام 2021 بقيمة مماثلة بلغت 50 مليون يورو، والتي ساهمت في تحسين البيئة التعليمية في المملكة.

وأعربت الوزيرة عن شكر وتقدير حكومة المملكة للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كشريك إستراتيجي للأردن في جهوده التنموية والإصلاحية، ولوقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية، بما فيها استضافته اللاجئين السوريين.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية، أن توفير البيئة التعليمية المناسبة هو مفتاح النجاح التعليمي، معبرا عن سعادته باستفادة 40 ألف طالب، من خلال هذا التمويل المخصص لبناء المدارس.

وبين شفيتيه، أن ألمانيا تدرك حجم التحديات التي يواجهها الأردن سيما في قطاع التعليم، وتدعم جهود الأردن في التغلب عليها، إذ يأتي هذا التمويل الخاص ببناء المدارس، ليكمل الجهود والتعاون القائم مع الحكومة الأردنية في هذا القطاع.

وتعد الحكومة الألمانية أحد أكبر الجهات الشريكة والداعمة للمملكة، سواء على مستوى التعاون التنموي أو المساعدات المقدمة استجابة لتبعات الأزمة السورية.