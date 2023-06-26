61 % نسب إشغال الفنادق خلال عطلة الأضحى

انت الأن تتابع خبر61 % نسب إشغال الفنادق خلال عطلة الأضحى والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت نسبة إشغال الفنادق في العاصمة عمان والعقبة والبحر الميت والبترا خلال فترة عيد الأضحى المبارك نسبة بلغت 61 في المئة.

وأوضح حسين هلالات، نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها، أن نسب الإشغال توزعت على النحو التالي: 80 في المئة في العقبة، 62 في المئة في العاصمة، 68 في المئة في البحر الميت، و34 في المئة في البترا.

وبالنسبة لفئات تصنيف الفنادق، أفاد هلالات بأن نسبة الإشغال في فنادق الخمس نجوم خلال فترة العيد بلغت 80 في المئة في العقبة، و62 في المئة في العاصمة، و50 في المئة في البحر الميت، و34 في المئة في البترا.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال لفنادق الأربع نجوم في العاصمة بلغت 37 في المئة، وفي فئة الثلاث نجوم وصلت إلى 48 في المئة. أما في العقبة، فبلغت نسبة الإشغال في فنادق الأربع نجوم 82 في المئة وفي فئة الثلاث نجوم 74 في المئة. وفي فنادق الأربع نجوم بالبحر الميت، بلغت نسبة الإشغال 75 في المئة. بينما في البترا، وصلت نسبة الإشغال في فنادق الأربع نجوم إلى 21 في المئة، و 30 في المئة في فئة الثلاث نجوم.