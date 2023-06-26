نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 07:14 مساءً - – قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين إن المنظمة تتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة إلى 110 ملايين برميل يوميا وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23 بالمئة بحلول عام 2045.

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