أسعار الذهب تنتعش من أدنى مستوى في 3 أشهر مع تراجع الدولار

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يونيو 2023 09:12 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، في المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجدداً هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلباً على شهية الإقبال على المعدن النفيس.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1926.29 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس 0.3% إلى 1936.10 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 1.8% في الأسبوع الماضي بعد تصريحات متعلقة بتشديد السياسة النقدية للعديد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.7% إلى 22.57 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.8% إلى 924.13 دولار للأونصة.

كما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1297.63 دولار للأونصة.