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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الزراعة: الإفراج عن 200 ألف طن من الأعلاف بقيمة 102… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:12 صباحاً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار، خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023.
أضاف أن الإفراج شمل 129 ألف طن من الذرة بحوالي 46 مليون دولار، وحوالي 72 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 54 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار.
وأشار وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 22 يونيو 2023) بلغ 6 ملايين طن، منهم 4 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي 3 مليارات دولار.
ولفت الوزير أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري وبدعم ومتابعة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
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