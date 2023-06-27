وزير الزراعة: الإفراج عن 200 ألف طن من الأعلاف بقيمة 102…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 12:12 صباحاً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار، خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023.

أضاف أن الإفراج شمل 129 ألف طن من الذرة بحوالي 46 مليون دولار، وحوالي 72 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 54 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار.

وأشار وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 22 يونيو 2023) بلغ 6 ملايين طن، منهم 4 مليون طن ذرة، و2 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي 3 مليارات دولار.

ولفت الوزير أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري وبدعم ومتابعة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.