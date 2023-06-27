انت الأن تتابع خبر تهاوي الليرة التركية وارتفاعها المفاجئ أرهق البنك المركزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما ازلت الليرة التركية تتهاوى بين اسبوع وآخر من انخفاض ملحوظ مقابل الدولار، وارتفاع مفاجئ أيضا، مما وضع البنك المركزي التركي أمام قرارات مالية صعبة تمثلت باستخدامه الاحتياطات لدعم العملة.

ولامست الليرة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 26.10 مقابل الدولار في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.



وجاء ذلك خلال ساعات شهدت انخفاضا في السيولة، بعد أن قال مسؤول ومصرفيون إن البنك المركزي توقف عن استخدام احتياطياته لدعم العملة، وفق ما تذكر وكالة رويترز.



وقلصت العملة التركية فيما بعد بعضا من خسائرها حيث سجلت 25.6 بحلول الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش. ونزلت الليرة بنحو 28% منذ بداية العام.



والأحد الماضي، اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 15% هذا الأسبوع.



وقال "المركزي" التركي إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في البلاد لتعزيز فعالية آليات السوق، ودعم الاستقرار المالي الكلي.



وقبل أيام، قال وزير المالية محمد شيمشك إن بلاده تتبع حاليا سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها، تقوم على أسس اقتصاد السوق، ونظام سعر صرف

حر، ونموذج يستهدف التضخم.



وتوقع الوزير أن تجذب هذه السياسات رؤوس الأموال، وتحقق الاستقرار لسعر الليرة.