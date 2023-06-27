بوتين يمدد إجراءات التعامل مع سقف أسعار النفط حتى نهاية 2023

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 02:08 مساءً - – مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.

وجاء ذلك في مرسوم نُشر على موقع إلكتروني حكومي.