مال وأعمال

بوتين يمدد إجراءات التعامل مع سقف أسعار النفط حتى نهاية 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يمدد إجراءات التعامل مع سقف أسعار النفط حتى نهاية 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 02:08 مساءً - – مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.

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وجاء ذلك في مرسوم نُشر على موقع إلكتروني حكومي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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