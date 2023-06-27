مال وأعمال

مجلس الوزراء يعفي مهرجانات دار الأوبرا في 3 محافظات من ضريبة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعفي مهرجانات دار الأوبرا في 3 محافظات من ضريبة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 04:12 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على إعفاء المهرجانات التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي (دار الأوبرا المصرية) في نطاق محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، من ضريبة الملاهي.

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كما تضمنت الموافقة استثناء دار الأوبرا من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي.

وتشمل هذه الحفلات: مهرجان القلعة الدوليّ للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023، والمهرجان الصيفي في كل من مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وأوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024.

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وأوضح مجلس الوزراء، في بيان عقب الاجتماع، أن القرار يأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والنهوض بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف مناطق الجمهورية.

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كما وافق مجلس الوزراء على طلب إحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية بمد البرنامج الزمني لمشروعها السياحي في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمدة عامين ونصف العام، لينتهي في 31 ديسمبر 2028 بدلا من 30 يونيو 2026.

وأوضح المجلس أن هذه الموافقة تأتي في إطار إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مشروعاتهم بمختلف المجالات والقطاعات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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