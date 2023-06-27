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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس وزراء الصين يتوقع نمو الاقتصاد 5% بنهاية 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 06:12 مساءً - – قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ لمندوبين في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين يوم الثلاثاء إن نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى خمسة بالمئة وفق المستهدف.
وفي ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب ضعف الطلب الخارجي والداخلي، قال لي “سنتخذ المزيد من الإجراءات العملية والفعالة لتعزيز الطلب المحلي وتنشيط السوق ودعم التنمية المنسقة… وتعزيز الانفتاح بشدة على العالم الخارجي”.
لكن محللين خفضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني لبقية العام.
وقلص العديد من البنوك الكبرى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم لعام 2023 بعدما جاءت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو أقل من التوقعات. وأشارت هذه البنوك إلى أن بكين ستحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي البطيء بعد جائحة كوفيد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لكن القوة الدافعة تراجعت بشدة منذ ذلك الحين. ورغم ذلك، يتوقع العديد من المحللين أن يتفوق النمو في الربع الثاني عن الفترة نفسها من العام الماضي عندما أدت جائحة كورونا إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
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