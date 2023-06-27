لاجارد: التضخم لا يزال مرتفعا للغاية في منطقة اليورو ولا…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 06:12 مساءً - سي إن بي سي .. قالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ولا يزال من السابق لأوانه إعلان الانتصار على ارتفاع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.

وفي حديثها ضمن منتدى المركزي الأوروبي لسياسات البنوك المركزية في البرتغال، قالت: “التضخم في منطقة اليورو مرتفع للغاية ومن المقرر أن يظل كذلك لفترة طويلة جدًا، لكن طبيعة تحدي التضخم في منطقة اليورو آخذة في التغير “.

وأضافت: “لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا ولكن “في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع” لا يمكننا التردد ، ولا يمكننا إعلان النصر بعد”.

وقالت أيضًا إن البنك المركزي المصري الأوروبي بحاجة إلى القول بوضوح بأن أسعار الفائدة ستبقى “عند مستوياتها طالما كان ذلك ضروريًا”.