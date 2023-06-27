مال وأعمال

توقعات صادرات ألمانيا تتراجع بشكل ملحوظ في يونيو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات صادرات ألمانيا تتراجع بشكل ملحوظ في يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يونيو 2023 11:08 مساءً - .. أظهر استطلاع أجراه معهد إيفو الألماني، اليوم الثلاثاء، أن معنويات صناعة صادرات ألمانيا تدهورت بشكل ملحوظ في يونيو.

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وتراجع مؤشر إيفو الألماني لتوقعات الصادرات إلى سالب 5.6 نقطة في يونيو نزولا من مستوى نقطة واحدة بالإيجاب في مايو، ويعد هذا أدنى مستوى له منذ نوفمبر عام 2022.

وقال كلاوس فولرابي رئيس قسم الاستطلاعات في المعهد “بالإضافة إلى ضعف الطلب بالسوق المحلي فإننا في الوقت الراهن نلحظ عددا أقل في الطلبات من الخارج.. هذه أنباء سيئة لاقتصاد صادرات ألمانيا”.

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وجاء في تقرير صادر عن المعهد أن غالبية القطاعات تتوقع تراجع الصادرات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، باستثناء قطاعي الملابس وصناعة المشروبات اللذين يتوقعان نموا كبيرا.

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ولم تتراجع فحسب توقعات الصادرات في يونيو إذ أن مؤشر إيفو لمناخ الأعمال أظهر أمس الاثنين أن معنويات قطاع الأعمال الألماني تراجعت للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه معركة شاقة للتخلص من الركود.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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