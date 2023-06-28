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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في كندا يتباطأ إلى 3.4% بما يتماشى مع التوقعات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يونيو 2023 05:08 مساءً - وكالات – أظهرت بيانات حكومية كندية، اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم الأساسي في البلاد من 4.3% إلى 3.4% في مايو على أساس سنوي.
وجاءت هذه البيانات موافقة لتوقعات المحللين والتي توقعت تباطؤاً إلى نفس النسبة على أساس سنوي.
أما على أساس شهري، فقد تباطأ التضخم في كندا بمعدل يفوق التوقعات، حيث سجل 0.4% متباطأً من 0.7% في االشهر الذي سبقه ومتفوقا على التوقعات البالغة 0.5%.
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