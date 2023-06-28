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التضخم السنوي في كندا يتباطأ إلى 3.4% بما يتماشى مع التوقعات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في كندا يتباطأ إلى 3.4% بما يتماشى مع التوقعات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يونيو 2023 05:08 مساءً - وكالات – أظهرت بيانات حكومية كندية، اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم الأساسي في البلاد من 4.3% إلى 3.4% في مايو على أساس سنوي.

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وجاءت هذه البيانات موافقة لتوقعات المحللين والتي توقعت تباطؤاً إلى نفس النسبة على أساس سنوي.

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أما على أساس شهري، فقد تباطأ التضخم في كندا بمعدل يفوق التوقعات، حيث سجل 0.4% متباطأً من 0.7% في االشهر الذي سبقه ومتفوقا على التوقعات البالغة 0.5%.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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