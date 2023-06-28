النفط ينخفض بما يزيد على 1% وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يونيو 2023 11:08 مساءً - – انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 1% يوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أن البنك المركزي المصري الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات عن استهلاك الأمريكيين للوقود خلال موسم الصيف الذي تصل فيه القيادة إلى أعلى معدلاتها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار أو 1.6% إلى 72.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 1646 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.10 دولار أو 1.6% إلى 68.27 دولار للبرميل.

وقال المحلل كريج إيرلام من أواندا إن الأسعار تأثرت بصورة رئيسية “بالتوقعات المتغيرة باستمرار بشأن أسعار الفائدة”.

وقالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء إن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الثلاثاء، تليها بيانات حكومية يوم الأربعاء.

وأشار استطلاع لرويترز إلى أن المخزونات الأمريكية ربما انخفضت في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو.